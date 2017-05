Um like é um like ou como você trata seus seguidores nas redes sociais

Charlene Carvalho - 05/05/2017 07:58:27

Ganhei um “colega” virtual recentemente. Eu curto e as vezes comento o que ele escreve e posta no Instagram e ele, bom moço – bonito, bem-nascido que é -, sempre vai lá e curte, manda um coraçãozinho quando comento no Stories ou posto algo que ele considera interessante. Às vezes no privado, às vezes no aberto. E quando é no aberto, as pessoas caem o queixo. É comum receber mensagens com um: mUrrri ou eu tô é morta! isso sem contar os emojis. Nisso o bom moço já ganhou muitos likes de amigas e amigos meus. E olha que ele tem mais de 400k. Já mostrei algumas vezes os likes dele para amigos, principalmente os que são influentes em redes sociais, porque essa é uma tendência cada vez mais forte.

Você pode se perguntar: Tá, e o Kiko? O que eu tenho com isso? Qual a importância de um “famosinho” da internet brincar de troco like ou sdv contigo? Seguinte, dois pontos, na mesma linha: redes sociais tem regras, inclusive de etiqueta. E diz a boa etiqueta da rede social que se alguém comenta uma foto sua no insta ou Facebook, manda uma mensagem direta naquela foto ou vídeo Stories e até a boa e velha DM no Twitter, é de bom tom retribuir a gentileza. É como dizer, valeu, obrigada por passar por aqui.

Não é frescura. É relacionamento. Meu colega, que sempre vai lá com um ok, uma curtida, um coraçãozinho no privado, não faz isso porque achou minha fotEnha do perfil bonita ou quer ser meu best. Com a rede social que tem – mais de 400 k só no insta é responsa, minha gente – ele é famoso, influente e gentil com seus seguidores. Dar um like, mandar um coraçãozinho é a forma de dizer ao seu seguidor que você se importa, que você leu o comentário. É claro que ele não faz isso com todo mundo. É óbvio que não recebo corações dele todos os dias. Mas quando o comentário é bom, o elogio é sincero, retribuir não é só um afago. É quase um: você me vê e eu te vejo, obrigado por estar aqui comigo. Como dizia o poeta, gentileza gera gentileza. E fideliza o seguidor. Porque um like é um like, né?

Muitos corações pra você querido leitor. Me segue lá no insta @charleneccarvalho, no twitter @charleneacre e no Facebook. Adoro likes! Amo compartilhar historinhas com vocês. Tenha uma sexta-feira iluminada. E não esqueça de agradecer os coments de suas fotos ou textos. Faz diferença para quem vai lá na sua rede social.

Mirla Miranda e Talita Carvalho, duas loiras lindas, maravilhosas e super, super preciosas. Como é bom encontra-las nos eventos da vida. Essas meninas são puro sol e beleza!

DATA CONTROL

Vou enfiar minha colher de pau num angu complicado: a pesquisa Data Control. Estudei com o Denis. Conheço seu trabalho. Não costuma mudar números para agradar cliente. Pelo contrário. Não é de fazer pesquisa furada. Sobre a mais recente, me debrucei sobre os números. Não há qualquer evidência de distorção. E, moço, fique sabendo que sei do que falo. Tenho diploma. Estudei para analisar pesquisa, sim. Sou jornalista sem diploma, mas Cientista Social com habilitação em Antropologia bem formadinha.

NÚMEROSO fato é que a pesquisa aponta para uma análise que visa buscar informações em regiões específicas, com um enfoque para várias áreas e não só da política. É bem verdade que houve, sim, um olhar mais acurado para a região do Vale do Juruá. A estratificação mostra bem isso. E, quem foca seu mandato por lá, naturalmente, termina se sobressaindo. E também que mandato distrital em algumas regiões funcionam. Claro que isso não vale, por exemplo, para Rio Branco e Vale do Acre, onde tudo é muito misturado. Mas no Juruá tem força.

Annie Isis Siqueira foi ali no Paraná aprimorar suas já maravilhosas técnicas de maquiagens para alegria das amigas que não abrem mão de sua qualidade na make

DESGASTE

Voltando aos números: alguém questiona, por exemplo, os números da pesquisa sobre o nível de desgaste do PT na população local? Claro que não! Os números, quando analisados corretamente, não costumam mentir. E não precisa ser especialista para saber disso, embora a pesquisa deixe isso bem claro. Estatisticamente cristalino.

SENADO

Alguém questiona os números do senador Jorge Viana e do senador Petecão? Claro que não! Eles estão no mandato, tem visibilidade diária. Não estão mortos, mas não terão vida fácil na reeleição. E, claro, a situação de Jorge Viana por um lado é a menos difícil e a mais complexa. O tempo ditará o futuro.

POR FIM…

…A pesquisa da DATA CONTROL mostra muitas coisas. E, claro, não agrada todo mundo. Porém, nunca é demais lembrar: trata-se apenas de uma análise de um período específico. Os ventos mudam. As eleições estão longe e ainda tem muita água para correr debaixo das nossas inúmeras pontes e pinguelas. Aguardemos.

Pablo Charife, com a mãe, pastora Rose Charife, Digital Influencer que bomba nas redes sociais acreanas com suas boas histórias. Pense num menino de talento!!

SÓ UM POUQUINHO

É leitor, percebestes que a coluna deu uma guinada de 180 graus, né? Estou cá a falar de política. Entendo um pouquinho dessa bagaça, mas nem de longe chego perto das análises dos meninos aqui do site. Só que tem dias que as notícias falam mais alto. Impossível fazer a Alice. Tô com os pés bem firmados na terra. Sou voadora só nas coisas pessoais. Mas de olho no mundo ao meu derredor.

CAFÉ

Vamos voltar às pautas antigas que eu tô feliz. Ana Cristina Silveira vai viajar e vai trazer presente pra mim do Saara. Minha pessoa ama presente de lá. Principalmente se for um bule pra fazer café turco. Fique sabendo, porém, que não leio a sorte alheia na borra do café. Só a meu mesmo.

Nacristina, essa nota é nó de porco pra garantir meu bule. Hahahahahahahahhahaa

ITALIAN

Tenho uma cafeteira italiana. Não é uma Biatelli, mas é digna. Uso e abuso na hora de preparar o meu, sempre bem forte. Agora com um cezve ou ibrik para chamar de meu, ninguém me segura!!!

Empresária Sylvane Gadelha fotografada pela talentosa Talita Carvalho, que sabe tudo sobre como fazer um belo retrato

SHOPPING

Equipe de marketing do Via Verde Shopping informa que este final de semana está cheio de diversão para todos os estilos e idades, com o Planetário em pleno funcionamento, oferecendo uma visão bem divertida do sistema solar e constelações, Feira do Livro e a 1ª Etapa do Campeonato Acreano de Poker 2017.

ALIEN

Além disso, tem novidade no cine Araújo, com a estreia de Alien. Taí um filme que eu não assisto é com nojo – literalmente – mas há um público infinito de pessoas que amam a série. Corram porque já está em cartaz.