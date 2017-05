Secretário de Educação de Cruzeiro do Sul contesta matéria sobre pagamento de “cuidadores”

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/05/2017 11:59:46 Corresponde no Vale do Juruá

O secretário de Educação e vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, contestou informações da matéria veiculada nesta sexta-feira, 5, pelo ac24horas. Segundo o texto, os chamados “cuidadores” da educação não têm direito ao salário de março, contrário do que foi divulgado. Como todos foram contratados em abril, o atraso no pagamento se deu pela impossibilidade de incluí-los na folha do mês passado.

“Estamos providenciando uma folha suplementar para honrar o salário desses servidores, que até o dia 10 deste mês terão o dinheiro em conta”, disse o secretário.

Zequinha Lima também assegurou que a merenda escolar destinada às escolas da zona rural já foi despachada pela prefeitura. Devido às dificuldades de acesso pelos rios e igarapés da região, algumas unidades de ensino receberão o alimento em no máximo três dias.

Em relação à falta de kits escolares que deveriam beneficiar crianças carentes, ele afirmou que a prefeitura já providenciou a compra e depende agora da agilidade dos fornecedores.

Questionado sobre a lentidão do setor de licitação do executivo municipal, Lima minimizou os atrasos. “Tivemos que refazer todos os processos, o que demandou tempo”, concluiu.