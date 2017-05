Policia Militar promove mais de 40 praças e oficiais em Rio Branco

Da redação ac24horas - 05/05/2017 07:33:02

O Governo do Acre promoveu mais de 40 praças e oficiais da Polícia Militar nesta sexta-feira, 5, pelo critério de merecimento e antiguidade. Há promoções de major para tenente-coronel, capitão para major e sargento para tenente, entre outras. As promoções estão publicadas no Diário Oficial do Estado e são assinadas pelo governador Sebastião Viana.