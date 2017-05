Policia Civil prende dois foragidos da justiça, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 05/05/2017 15:22:07

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DECORE), apresentou na manhã desta sexta-feira (05), Renã de Souza Nascimento, 20, e Maicon Ruan Oliveira Monteiro, 24, ambos são foragidos da justiça e foram presos através de mandado de prisão sob acusação de roubo na tarde de ontem.

Renã foi preso em cumprimento de mandado no bairro Conquista, já Ruan é considerado foragido da justiça condenado pelo crime de roubo majorado e teve quebrado beneficio do semiaberto. Ele foi preso no bairro Tucumã, no momento em que tentava praticar mais um crime de roubo.

“Os policiais estavam em diligências no bairro Tucumã, quando avistaram Renã tentando assaltar uma vítima e resolveram intervir. Renã tentou se evadir e até se desfez da arma com que estava, mas, foi interceptado e foi neste momento em que os policiais descobriram que ele estava com um mandado de prisão em aberto”, disse o delegado Sergio Lopes.