Policia acaba com reunião de quadrilha e apreende três armas

Assessoria - 05/05/2017 15:10:50

A Polícia Civil no município de Brasileia, distante 230 quilômetros da capital, desarticulou na noite de quinta-feira, 04, reunião de quadrilha formada por jovens que ocorria em uma residência localizada no bairro Leonardo Barbosa, região da periferia do município onde planejavam confronto entre rivais.

A ação faz parte do planejamento da secretaria de segurança no combate a criminalidade que desencadeou o trabalho de investigação da delegacia geral de Brasiléia sob o comando do delegado Roberto Lucena, apontou que o bando reunido era composto pelos mesmo integrantes responsáveis por diversos delitos na cidade, momento em que a residência foi cercada e a súcia recebeu voz de prisão.

Foram apreendidos produtos para embalagem de drogas, duas escopetas, um revolver e produtos provavelmente oriundos roubo. foram presos: Artur Rodrigues, 24, Raimundo de Castro Oliveira, 18, Mizael de Souza Pinheiro, 20 e Carlos Antonio Cavalcante Alves , 18, e responderam pelo crime de organização criminosa e associação para o trafico , além de porte ilegal de arma de fogo.

“Os quatro acusados fazem parte de uma organização criminosa e o planejamento para o confronto seria para ganhar território para o trafico de droga e pratica de roubo. Nós estamos intensificando nossas ações no sentido de coibir a pratica delituosa no município e prender aqueles que tentam ruir a paz social”, declarou delegado que preside o inquérito Roberto Lusena.

Os quatro jovens já têm passagens pela polícia e um deles cumpria pena em regime aberto por roubo. Toda quadrilha foi conduzida a delegacia e posteriormente levada ao presidio para ser colocada à disposição da justiça.