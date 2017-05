Ney Amorim manda recado para adversários em 2018: “Quero disputar a vaga do senador Petecão”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 05/05/2017 21:34:49

Pela primeira vez o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, anunciou publicamente que quer ser candidato ao Senado. Foi durante o Congresso do PT na noite desta sexta-feira, 05, no Resort Hotel, na Via Verde, em Rio Branco.

Ney afastou qualquer rivalidade e possibilidade de disputa com Jorge Viana. Ao contrário. O parlamentar disse que quer pedir votos para o seu colega de partido e acrescentou que seus adversários estão na oposição e citou o senador Sérgio Petecão (PSD).

“Quero disputar a vaga do Petecão que tá lá do outro lado. Essa disputa eu quero fazer. Esse debate eu quero fazer nas ruas, eu quero fazer no nosso Estado. O Senado precisa de pessoas preparadas.”