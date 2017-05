Mulheres são presas ao tentar entrar em presídio de Tarauacá com droga

Da redação ac24horas - 05/05/2017 15:25:42

Um grupo de mulheres foi preso após ser flagrado tentando entrar com droga no Presídio Moacir Prado, em Tarauacá. Os flagrantes foram registrados nesta sexta-feira, dia 04. As mulheres haviam colocado a droga escondida nas partes intimas.

Segundo informou a Polícia Civil, as presas são: Maria Adriana Rodrigues Venâncio, Maria Nascimento de Lima e Gesiane de Aguiar Lima. Eles só foram pegar porque os agentes e policiais que dão serviço na unidade prisional são experientes e perceberam que algo estava errado com elas.

Desde 2015, as visitas intimas estão proibidas nos presídios do Acre. Na Capital, por exemplo, ainda em 2015, a juíza Luana Campos, titular da Vara de Execuções Penais, baixou portaria semelhante proibindo no âmbito dos estabelecimentos penais de capital, o procedimento de revista íntima dos visitantes, sendo vedada qualquer forma de tratamento desumano ou degradante no complexo penitenciário.