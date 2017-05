Morre empresário acreano de 24 anos que bateu com a cabeça ao pular em piscina, em Maceió

Da redação ac24horas - 05/05/2017 08:50:20

Amigos e familiares do jovem Rafael Mafra, de 24 anos, que desmaiou ao bater a cabeça durante mergulho numa piscina em Maceió (AL), estão de luto pela morte do rapaz. O acidente aconteceu no início de janeiro e o jovem ficou hospitalizado até essa semana.

Após o acidente, amigos e familiares resolveram iniciar uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos e financiar uma cirurgia que foi orientada pela equipe médica que o atendeu, mas Rafael não adiantou. O valor do procedimento margeia os R$ 100 mil.

Ainda não se sabe quanto foi arrecadado durante a campanha, nem o fim que esse dinheiro terá, já que Rafael não passará mais pelo procedimento cirúrgico.