Mobilização em defesa do SUS acontece nesta manhã no Terminal

Da redação ac24horas - 05/05/2017 07:54:46

Presidentes de associações de moradores ligados à Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac) promove daqui a pouco no Terminal Urbano de Rio Branco um ato em defesa do Sistema Único de Saúde. O evento marca as comemorações do Dia do Líder Comunitário, 5 de maio. A mobilização vai até às 10h, quando os manifestantes se reunirão na quadra do Colégio Acreano para debater a situação atual da saúde com o secretário da capital.