Marcus Viana enfim usa vermelho em Congresso do PT e queima a língua de “calcinha apertada”

Marcos Venicios, do ac24horas - 05/05/2017 22:46:22

Este blog que vive de fofoca e afins traz uma “notícia” para pôr fim a “guerrinha” que vinha incomodando a militância do PT. Atendendo a pedidos e para evitar críticas dos cuecas e calcinhas apertadas, o prefeito Marcus Alexandre Viana resolveu usar vermelho no Congresso Estadual do partido realizado na noite desta sexta-feira, 5, no Resort Hotel. A atitude do gestor da capital não passou despercebida. Tinha gente com a língua coçando, querendo criticar, mas não houve motivo.

“Meu coração é vermelho”

O ápice do episódio foi quando o próprio prefeito proferiu a seguinte frase: “Podem ficar tranquilos. Meu coração é vermelho, meu sangue é vermelho e é vermelho do PT”. O ato arrancou aplausos e risos da militância que não tirou os olhos da esposa do Secretário de Articulação Institucional do Estado (Carioca Nepomuceno),Aline Braga, uma das que mais criticou Marcus por ele ter usado a cor amarela durante a votação para a escolha da executiva municipal de Rio Branco, realizada em abril. Aliás, Marcus não usava vermelho desde o inicio de 2016, ano eleitoral, quando resolveu – digamos – esconder as cores que lembrava Sebastião, Jorge, Lula e Dilma.

O inimigo é o Petecão

Outro acontecimento que chamou a atenção foi o fato do presidente da Aleac, Ney Amorim, se lançar oficialmente como pré-candidato ao Senado Federal pelo PT em 2018. Mas ao contrário do que eu acho, o inimigo oficial não é o senador Jorge Viana que tentará a reeleição, mas sim o senador oposicionista Sergio Petecão (PSD). Na peça teatral, Ney quer a segunda vaga do senado. A primeira, seria do Jorge. Arram, ~~eu acredito~~.

Ator de novela global

Quem teve que ser o diplomático no ato foi o senador Jorge Viana. Com anúncio de Ney, ele fingiu que gostou, mas todo mundo que vive na política sabe que isso não é verdade. Digo e repito, Ney anula o Jorge, tira voto do Jorge e até mesmo da oposição. É uma máquina de campanha que sabe jogar.

A paz foi “selada”

Eu não poderia deixar de citar também as declarações do senador Jorge Viana afirmando que Cesário Braga (rifado da presidência do PT) “representa a militância petista” como exemplo a ser seguido. Os dois se abraçaram e trocaram carícias, mas dizem as más linguas que o Cesário lavou as mãos logo em seguida e JV tomou um golão d’água para disfarçar a tosse. Quanta maldade desses meus informantes.