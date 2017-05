Lista com o nome de 64 supostas garotas de programa do Acre se espalha no WhatsApp

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 05/05/2017 10:26:04

A famosa lista com o número do telefone de 64 supostas garotas de programa, apelidada de “contatinhos”, tomou as redes sociais e os grupos de WhatsApp. Seriam meninas de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá. A lista contém além do nome, detalhes como “PG”, que quer dizer paga, e informa até quem é casada.

Consultado para comentar o assunto, o advogado Marcos Vinicius Jardim, que também é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, disse que em tese existe um crime de injúria e difamação com o agravante da divulgação na internet. “São vários fatores. A forma como isso tá sendo divulgado, dignidade das pessoas e se existe algum proveito de alguém com a divulgação”, lembra.

Até o momento, nenhuma das garotas da lista procurou a polícia para fazer denúncia de injúria e difamação, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou ainda que a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. A partir daí é gerada uma investigação.