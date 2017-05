Estudante vai à escola com faca e desfere golpe em colega durante a aula

Da redação ac24horas - 05/05/2017 15:50:18

Um caso grave ocorreu na escola José Rabelo, em Feijó: um aluno da instituição foi à aula armado com uma faca na mochila e desferiu um golpe na barriga de um dos colegas de turma. O fato ocorreu durante a aula. O autor tem 16 anos, e a vítima, 17 anos. Ainda não se sabe o que levou à briga entre os dois.

A vítima, em depoimento, já no hospital da cidade, contou que estava com uma colega conversando quando o autor da facada o abordou e desferiu o golpe. Logo em seguida, o menor infrator fugiu da escoal pulando o muro. Ele chegou a ser abordado por um outro estudante, mas conseguiu fugir do local.

Com intervenção da polícia, o rapaz de 16 anos entregou a faca utilizada à polícia. O objeto estava em um dos banheiros da escola. O menor agressor foi levado à delegacia do município, onde foi lavrado o inquérito policial sobre o caso.