Especial Creed acontece neste sábado no Loft Bar, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 05/05/2017 15:00:56

Diretamente do Rio de Janeiro o cantor Danilo Borges se apresenta em Rio Branco na noite deste sábado, 6 de maio, no Loftbar, em Rio Branco. Ele fará um especial da Banda norte-americana de post-grunge. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente na Hallley Music por R$ 20. Um quadro da banda será sorteado no evento promovido pela D.O.M produções e Loftbar.