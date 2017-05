Emylson pede clareza no conceito de ´Estado de fronteira´ para fortalecimento da segurança

Da redação ac24horas - 05/05/2017 07:57:47

A Câmara Setorial de Segurança Pública do 14º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que acontece até esta sexta-feira, 5, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, debate a natureza diferenciada do sistema de segurança na região Norte, com extensas fronteiras com os maiores países produtores de drogas. Secretários da área de todos os Estados amazônicos estão presentes.

O secretário Emylson Farias, por exemplo, pediu ampla discussão sobre o que é ser estado de fronteira para que, a partir da clareza do conceito, sejam fortalecidas as propostas para novas fontes de recursos para a segurança pública na Amazônia. “É importante, ainda, assegurar que o trabalhador rural tenha garantias para se manter nas suas regiões, ao invés de buscar novas formas de subsistência na área urbana”, declarou o acreano ao Correio de Notícia.