Congresso do PT, em Rio Branco, é batizado com o nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 05/05/2017 19:10:14

O 6º Congresso Estadual do PT do Acre, que acontece no auditório do Resort Hotel, na Via Verde, em Rio Branco, foi batizado com o nome de Marisa Letícia Lula da Silva, ex-primeira-dama, esposa do ex-presidente Lula. Dona Marisa morreu em fevereiro deste ano vítima de um AVC.

O Congresso no Acre acontece nesta sexta-feira e sábado. Na oportunidade, o nome do deputado estadual Daniel Zen será homologado como presidente do PT do Acre.

Participam do evento, o senador Jorge Viana, a vice-governadora do Acre, Nazaré Araújo e parlamentares do PT. O governador Sebastião Viana não compareceu porque cumpre agenda institucional em Porto Velho (RO), em reunião com os governadores da Amazônia.