Campeonato Acreano de Poker deve reunir 180 participantes em Rio Branco e pagar R$ 20 mil

Da redação ac24horas - 05/05/2017 08:41:59

Começou na quinta-feira, dia 05, o Campeonato Acreano de Poker. A competição segue até o domingo e deve reunir cerca de 180 participantes. As atividades acontecem no shopping de Rio Branco. O vencedor do campeonato pode levar para casa, no mínimo, R$ 20 mil para casa, valor que deve ser arrecadado com as inscrições.

Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar do campeonato. A inscrição no valor de R$ 120,00 pode ser feita na hora do jogo nos três primeiros dias de evento, ou seja, quinta, sexta e sábado. Já no domingo, não será possível participar, já que apenas os finalistas vão jogar em busca do pódio da competição.

Segundo Renato Pejon, coordenador do evento, o Poker é um jogo que do qual todo podem participar, bastando apenas ter disposição para isso. “Não tem esse critério se é novo ou idoso, não importa. Aqui non Poker qualquer um pode vir, jogar e ganhar, basta usar a mente. Não tem essa de ser mais cansado. A mente é que vai comandar”, explica.

Na modalidade, os jogadores precisam fazer apostas obrigatórias a cada rodada e vence aquele que no final da jogada permanecer com mais fichas. Somente no primeiro dia, foram mais de sete horas de apostas ininterruptas. No domingo, diz Pejon, não há hora para terminar as jogadas.

“Provavelmente, quem vir assistir no domingo, vai sair daqui umas duas da manhã, isso porque não tem hora para acabar. No ano passado saímos daqui pela madrugada, e isso deve acontecer novamente. Qualquer pessoa pode vir assistir, não há critério. Agente espera muitas pessoas aqui, acompanhando o campeonato”, completa.

O piauiense Eduardo Mariano, de 33 anos, é um dos participantes da competição. Ele conta que começou a jogar aos 19 anos, e desde então só aprimorou as técnicas para o jogo. “Aqui, o segredo é ficar atento aos oponentes e usar bem a mente, porque senão você faz burrada e perde a jogada. Aqui, vence o mais antenado, o mais esperto em relação ao jogo”, diz.

O que é Poker?

A modalidade que está se popularizando no Brasil é considerado o jogo de cartas mais popular do mundo. O Poker pode ser jogado por duas ou mais pessoas e funciona por meio do esquema de combinação de cartas entre os jogadores. Existem várias modalidades dentro do Poker, mas a do Campeonato Acreano de Poker 2017 será a Texas Hold’em.

Serviço

Campeonato Acreano de Poker 2017 – 1ª Etapa

De 04 a 07 de maio

Dia 1A – 4 de maio: 17h

Dia 2B – 5 de maio: 17h

Dia 3C – 6 de maio: 15h

Final – 7 de maio: 15h

Local: No Shopping de Rio Branco, ao lado da livraria

Inscrições: 04, 05 e 06 de maio – na hora e local do evento

Taxa de inscrição: R$ 120,00