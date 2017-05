Assaltante morre após trocar tiros com policiais militares na capital

Da redação ac24horas - 05/05/2017 09:44:34

Na noite desta quinta-feira (04), um homem de 28 anos morreu no Pronto Socorro após tentar assaltar um policial a paisana nas proximidades da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), região do bairro Jardim Ala, em Rio Branco. O comparsa que estaria com ele, segundo a polícia conseguiu se evadir.

De acordo com informações do delegado Sergio Lopes, a vítima estaria próximo a um caminhão de frutas quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e solicitaram que entregassem a arma. O policial reagiu efetuando disparos que atingiu um dos suspeitos identificado como Diego Pinheiro de Mesquita. Ele ainda tentou se evadir, mas, caiu na rotatória em frente ao Posto de Gasolina. O comparsa conseguiu se evadir.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada e o encaminharam ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento.

O caso foi registrado por policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar e está agirá sobre os cuidados da Polícia Civil. A identidade da vítima não foi revelada.