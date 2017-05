Alan Rick de malas prontas para o DEM de Bocalom

Luis Carlos Moreira Jorge - 05/05/2017 06:32:03

O grande comentário político de ontem foi sobre a saída do deputado federal Alan Rick (PRB) da base do governo para juntar-se à oposição, filiando-se ao DEM. Uma conversa foi aplainada com o presidente Tião Bocalon (DEM), em Brasília, teria coroado o fechamento da mudança para o DEM. Hoje deverá haver uma reunião com o grupo do deputado federal Major Rocha (PSDB). Fora Alan, um grupo que integrava o PR também virá somar-se. O ex-deputado Carlos Beirute, um dos que trabalhou para a vinda de Alan para a oposição promete uma grande festa política na filiação dele ao DEM. A coligação DEM-PSDB ficará ainda mais forte na mesa de discussões sobre a escolha dos candidatos majoritários de senador e de governador. Tirou o protagonismo do PMDB.

Denúncias contra crimes fantasmas

O deputado federal Major Rocha (PSDB) é de fato um parlamentar atuante, corajoso, um dos destaques da oposição. Por isso mesmo, não deveria estar partindo para picuinhas contra seus adversários, o governo e a PMRB, com denúncias sobre fatos fantasmas que não existiram. Foi junto com alguns vereadores e deputados denunciar a PMRB e o Governo pela prática de superfaturamento nas compras efetuadas. Acontece que nos três casos em que se sustenta a sua acusação falta o principal para a prática do crime, não há materialidade, finança fraudada. Nos três casos que aconteceram com o IDAF, DEPASA e PMRB, após denúncias de preços abusivos, as três licitações foram anuladas. Não houve compra. Nem pagamento. Se não houve compra e pagamento não há que se falar em crime. Seria uma espécie de crime fantasma. O MP simplesmente não vai apresentar denúncia por não haver nenhum fato criminoso. O Rocha tem que se policiar. Denúncia sim, críticas sim, oposição ferrenha sim, mas com dados reais. Sob pena de ficar atirando no vazio.

Isso é que é prestígio!

Vocês ficaram fazendo piadas por a secretária de Turismo Rachel Moreira ter dito que o aeroporto de Rio Branco é o melhor do Brasil, pois bem, está chegando uma equipe que administra o aeroporto de DUBAI, para conhecer as maravilhas cantadas em prosa e verso.

Deixar claro

O ex-presidente da EMURB, Jackson Marinheiro, não pode reclamar da imprensa de que não lhe deu voz. Esta coluna, por exemplo, sempre estará aberta para dizer o que bem entender.

Pode ficar interessante

As reuniões da CPI da SEHAB podem se tornar mais interessantes do que se imagina. Basta se confirmar que um dos supostos acusados promete apresentar bilhetinhos de políticos pedindo casas, caso seja convocado a depor. O que apareceu até aqui foi a ponta do iceberg.

Não precisa mais

Acabou a salvaguarda que livrou muitos governadores de serem processados, com essa decisão do STJ de que não se precisa de autorização das Assembléias Legislativas para ajuizar uma ação contra um governador. Era uma espécie de fórum privilegiado que possuíam.

Ajudou muito os petistas do Acre

A gente leva para o lado da piada, mas pode ser entendida esta defesa exacerbada do Lula feita pelo governador Tião Viana, que mesmo a despeito de ser um dos protagonistas da Lava-Jato e estar todo encalacrado de processos, o Lula jogou muito dinheiro para os governos petistas do Acre.

Dando como certo

Os petistas de Tarauacá estão dando como certa a condenação e cassação da prefeita Marilete Vitorino (PSD), de quem levaram uma surra nas urnas. A denúncia contra a Marilete é grave, mas se não tiver prova documental será uma palavra contra a outra e poderá dar em nada.

Não vai demorar

Conversando com uma autoridade jurídica sobre os novos prefeitos, nos primeiros cem dias, ele se disse “admirado” com o volume de denúncias contra o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, quase uma por semana. “Não demora e o MP tá na sua porta”, previu. Também acho.

Composição provável

É bem provável que o presidente da CPI da SEHAB venha a ser o deputado Lourival Marques (PT), o partido vai querer ter o controle das ações a serem tomadas pelos membros e blindar a convocação de algum integrante do primeiro escalão do governo.

Vou ligar, quem sabe?

Faz muito tempo que não converso com o governador Tião Viana, mas depois que previu a vitória esmagadora do Lula para presidente, vou ligar e pedir que me passe os seis números do próximo concurso da MEGA-SENA. Quem sabe no domingo eu não seja um novo milionário?

Pesquisa tucana

A direção nacional do PSDB está mandando fazer uma pesquisa para o Senado, Governo e Deputado Federal, no Acre. Se será o major Rocha (PSDB) ou o Márcio Bittar (PSDB) o candidato tucano a senador não se sabe, mas como o candidato a presidente será do PSDB, o partido não poderá ficar se um nome para o Senado, isso está bastante claro.

Agora quer voltar

Depois que pediu para se afastar do mandato por 120 dias, o vereador Carlos Juruna (PSL) agora quer voltar e já protocolou pedido. Juruna não foi absolvido da condenação criminal de nove anos de prisão, apenas lhe foi dado o direito de recorrer em liberdade.

Novo presidente

No próximo dia 5 o PT terá um novo presidente do diretório regional, será o deputado Daniel Zen (PT), um dos quadros mais lúcidos do partido. Zen sucederá Ermício Sena, que sempre teve diálogo aberto com a imprensa. Com o Zen não deve mudar muito: é solícito à imprensa.

Guerra fria

Começou a guerra fria dos deputados contra os secretários que serão candidatos a deputado estadual. Os deputados os estão acusando, nos discursos na ALEAC, de tratar mais de suas campanhas do que o interesse das suas pastas. A tendência é que o clima venha se acirrar.

Reduto eleitoral

O Ramal do Icuriã é um dos maiores redutos de votos do município de Assis Brasil, e base eleitoral da deputada Leila Galvão (PT), exatamente por isso a sua briga pela recuperação daquela estrada, que finda em uma Vila próxima do Rio Iaco.

Ele é que perde

Não esperem muito o coronel PM Ulisses se juntar ao grupo do ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB), porque ganha mais politicamente estando aliado ao deputado federal Major Rocha (PSDB), porque ambos possuem redutos dentro da Polícia Militar.

Reclamação contra o MP

Já ouvi de dois prefeitos reclamações de que estão sendo “perseguidos” pelo MP, que supostamente não os deixa trabalhar com tantos pedidos de informações. O MP está no seu papel de fiscal da lei e se não há nenhuma traquinagem não há porque reclamar.

Não foi um mudo

O deputado Antonio Pedro (DEM) pode chegar em Xapuri e pedir votos sem ser chamado de omisso, porque tem cumprido o seu mandato sempre na defesa de solução de problemas do município. Tenho acompanhado as suas cobranças ao governo em todas as sessões.

Doe órgãos

Entre na campanha de doação de órgãos. Doar órgãos é salvar vidas.

Não está no coração

Perguntei ontem ao prefeito Marcus Alexandre se será candidato ao governo. “Esta candidatura não está no meu coração”, respondeu de pronto. E ressalvou que é muito cedo para se falar em eleição estadual num momento em que não se sabe como estará o cenário eleitoral no próximo ano. A sua prudência faz muito sentido.

Empreendimento que pode se recuperar

O Complexo de Piscicultura “Peixe da Amazônia” não vive um bom momento econômico, com dívidas acumuladas, mas foi de fato um empreendimento ousado e válido do governador Tião Viana. Se a sua direção conseguir matéria prima (peixes) em forma perene, e se firmar em mercados fora do Estado poderá sair do vermelho. Não é fácil! Faltou planejamento. A questão é que a produção de peixes do Acre é insuficiente para abastecer o Complexo e para complicar, os piscicultores locais não querem vender para a indústria porque paga preços abaixo dos custos e demora a pagar, quando não quer trocar por ração. E tem que comprar fora do estado um pescado mais caro. Por isso está no vermelho. E tudo isso acontecendo em meio a uma grave crise econômica.