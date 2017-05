Adolescentes tentam agredir cachorro e depois voltam para matam o dono, em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 05/05/2017 19:18:18 Corresponde no Vale do Juruá

Francisco Aldo Miranda, de 17 anos, foi morto a tiros no quintal da casa de um vizinho, enquanto fazia atividades extraclasse. O crime ocorreu na quarta-feira, 3, no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul, onde morava a vítima e os supostos assassinos. Segundo a polícia, o homicídio foi motivado por uma discussão entre o adolescente e outros dois rapazes que dias antes tentaram agredir o cachorro do primeiro.

De acordo com a polícia, o estudante não tinha passagem pela polícia e tinha sido ameaçado após o desentendimento.

De acordo com Delegado Lindomar Ventura, Francisco Aldo teria defendido o cachorro das agressões dos acusados, que juraram vingança.

Dois menores foram identificados como os possíveis autores do crime. Mas como o a apreensão dos infratores não ocorreu no prazo estipulado para o flagrante, Ventura afirma que os procedimentos foram adotados a fim de que os suspeitos sejam entregues à Justiça como autores do homicídio.

Familiares da vítima que não quiseram gravar entrevista se dizem revoltados por saber que o crime, por mais bárbaro e covarde que tenha sido, não será punido com rigor graças aos atenuantes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.