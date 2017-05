Vitória do mandato

Luis Carlos Moreira Jorge - 04/05/2017 06:46:35

O deputado Léo de Brito (PT) conquista mais uma vitória no mandato. Rio Branco é a primeira capital do país a implantar o mototaxímetro no serviço de mototáxi credenciado para o transporte de passageiro. O equipamento começou a ser testado no dia de ontem, quarta-feira, e vai dar mais transparência e unicidade ao valor cobrado. Foi uma luta antiga do parlamentar para a regulamentação. Também está com um projeto que estende o mesmo serviço aos municípios com mais de 40 mil habitantes. São projetos como o que entrou em vigor na capital, que marcam positivamente o mandato de um parlamentar. Léo (foto) até aqui tem justificado com ações pragmáticas a sua eleição e lhe dá cancha para buscar a reeleição.

Não passou de um traque

Quem esperava alguma bomba na ida de ontem do diretor da EMURB, Edson Rigaud, á Câmara Municipal de Rio Branco, não ouviu nem um traque. Parecia uma missa encomendada para misteriosamente blindar o ex-diretor da EMURB, Jackson Marinheiro, afastado do cargo pelo prefeito Marcus Alexandre e investigado pelo MP. Foi uma sessão apenas de fartos elogios.

Lembrou uma reunião com o Papa

Chamou atenção o quase zero questionamento da oposição sobre o que aconteceu de fato na EMURB para o MP estar lá dentro. Os vereadores de oposição falaram de buracos e o dirigente Edson Rigaud descobriu que em Rio Branco tem inverno. Salvou-se o vereador N.Lima (DEM).

Saindo pelo tangente

Na improvisada coletiva com a imprensa o diretor da EMURB só falou amenidades. Como se nada tivesse acontecido na empresa. Rigaud parecia o Lula: não sei de nada, não ouvi e tenho raiva de quem sabe. Dedução: há todo um esquema para blindar o Jackson Marinheiro.

Nos seus devidos lugares

O vereador Carlos Juruna (PSL) não foi absolvido da condenação de 9 anos que lhe impôs o Tribunal de Justiça do Acre. O que conseguiu foi apenas uma Liminar para recorrer da decisão condenatória em liberdade. Ressalte-se o belo trabalho do advogado de defesa Valdir Perazzo.

Mãozinha da prefeitura

Estranhei ver equipes da prefeitura de Rio Branco realizando os trabalhos de limpeza e de roçagem das margens da BR-364. Afinal, isso é competência do governo federal. As ações aconteciam na direção Rio Branco-Porto Velho até o Parque Industrial; da rotatória da Transacreana até a Dias Martins indo pela Via Verde e ainda, no sentido Rio Branco-Sena Madureira da rotatória do Distrito Industrial até a rotatória do aeroporto Plácido de Castro. Estes trechos tinham virado um capinzal. Depois fui informado que os serviços foram em atendimento a um pedido da direção do DNIT ao prefeito Marcus Alexandre para que este desse uma “mãozinha” ao órgão federal. A PMRB de pronto aceitou o pedido e pôs fim ao problema. Um belo gesto!

Confirmando nota da coluna

Em um café da manhã ontem na sede do PSDB, aconteceu o que a coluna tinha dado em primeira mão, a aliança entre o DEM e PSDB para as eleições de 2018, confirmada no evento pelo deputado federal Major Rocha (PSDB) e Tião Bocalon (DEM). Foi uma união estratégica.

Cacife para discutir

Foi uma aliança para evitar o “fritamento” na composição das chapas majoritárias que, tanto o deputado federal Major Rocha (PSDB) como Tião Bocalon (DEM), já vinham se notando se delinear, na oposição. “Vamos para as discussões não mais como patinhos feios, mas como protagonistas”, avisou Bocalon. Querem evitar que outros partidos sejam privilegiados.

Tratamento vip

Há muito tempo não comparecia à Câmara Municipal de Rio Branco. Muito limpa, tudo bem organizado e um tratamento VIP, destinado aos profissionais da imprensa que cobrem a Casa.

Sem nenhum motivo

A vereadora Lene Petecão (PSD) não tem que se espinhar por ter sido chamada pelos colegas de “gasguita”, sinal que não é omissa. Não integra a chamada “bancada dos mudinhos”.

Puxão de orelha

A nossa secretaria de Turismo, Raquel Moreira, já deve ter levado um puxão de orelha ao dizer que o aeroporto do Acre será o “mais bonito do Brasil”. Menina, era para dizer que é o mais bonito do mundo, está fugindo do roteiro tradicional dos elogios superlativos destas ocasiões?

Isso sim: seria uma conquista

Temos as passagens mais caras do país. Conquista para se comemorar seria se os políticos que prometeram tivessem conseguido baixar o preço das tarifas nos vôos para Rio Branco.

Valadares assume

Será no próximo dia 9 a posse do advogado Valadares Neto como vereador do PMDB de Brasiléia, na vaga do vereador cassado Mario Jorge (PMDB). Era o primeiro suplente.

Não é para agradar

O proprietário do DATA-CONTROL, Denis, criticado pelo deputado federal Major Rocha disse ontem que, não faz pesquisas para agradar e que o parlamentar tem um histórico de críticas. “Não vou me dar ao trabalho de questionar as besteiras do deputado Rocha, o instituto tem mais de 20 anos de Acre e são 20 anos de acertos”, enfatizou. Explicou que os deputados Jéssica Sales (PMDB) e Nicolau Junior (PP) aparecem bem por atuarem como “deputados distritais” e terem sido muito presentes na última alagação.

Mostrar a realidade

Denis do DATA-CONTROL afirmou que, a sua preocupação é mostrar a realidade e sempre vai ter quem goste e quem critique, mas que tem recebido mais elogios do que críticas. “Salve, salve, as eleições estão vindo!”, concluiu Denis. Sobre Flaviano Melo (PMDB), por ter sido governador, prefeito, senador, deputado federal é um nome sempre lembrado nos municípios.

Amigo é para essas coisas

O vereador Rodrigo Forneck (PT) explicou ontem porque leu uma carta de defesa do ex-presidente da EMURB, Jackson Marinheiro: foi para dar voz ao contraditório e porque sou seu amigo. Amigo é para essas coisas, já dizia a velha canção.

Todos se resguardando

Os principais dirigentes da oposição estão se organizando em grupo para não serem engolidos nos debates para a ocupação de espaços na indicação dos candidatos de cargos majoritários. O Márcio Bittar também está nessa, juntou-se ao PPS-SOLIDARIEDADE e PTB.

Quadro da oposição

O quadro da oposição: o senador Sérgio Petecão com seus PSD. Flaviano Melo e Vagner Sales com o PMDB; DEM e PSDB unidos com Tião Bocalon e Major Rocha, e o Márcio Bittar com SOLIDARIEDADE, PTB-PPS. O PMN da Dra. Valdete ainda não se aliou. O PR da Antonia Lúcia. E o PP do senador Gladson Cameli. É o quadro. Não será fácil ter só dois nomes para o Senado.

Complicado juridicamente

Em conversa com um advogado experiente na área eleitoral, sobre o caso de Tarauacá, ele foi textual: “se o empresário Gradim Almeida, coordenador da sua campanha, apresentar as provas da troca de gasolina por votos, dificilmente, a prefeita Marilete não será cassada.

Bolando de partido em partido

Gradim Almeida, segundo informação, vem bolando de partido em partido, já foi inclusive do PT, e hoje é o presidente do PP, em Tarauacá. É um empresário influente no município.

Presidente e relator

Deverão ser definidos hoje quem será o Presidente da CPI da SEHAB e o seu Relator. Pela proporcionalidade, tanto o Presidente quanto o Relator, deverão ser de partidos da FPA. A não ser que aconteça um acordo para que um deputado da oposição ocupe um dos cargos.

Chapa forte é difícil

A aliança SOLIDARIEDADE-PTB-PPS pode até formar uma chapa para deputado federal, mas não será forte, porque os nomes de maior peso estarão no chapão da oposição. Assim também acontecerá com o PDT, os candidatos de densidade estarão alinhados na coligação do PT.

Convicto que ganha

Um amigo de academia do governador Tião Viana revela estar ele convicto de que, pode ganhar a eleição para o governo tendo o secretário de Segurança, Emylson Farias, como candidato ao governo. Não me admirarei se de fato vier com a candidatura do Emylson.

Jogada pensada

Olhando bem, a aliança entre o deputado federal Major Rocha (PSDB) e Tião Bocalon (DEM) foi bem pensada estrategicamente. Separados seriam engolidos no debate das candidaturas majoritárias, o mesmo não acontecerá se estiverem sendo unidos. Este é um fato.

Um dado que esquecem

Em 2018, nem PP, PMDB, PSD, PMN, PPS, SOLIDARIEDADE, PTB e DEM terão candidato à presidência do país. Este nome sairá do PSDB, que será o partido protagonista da eleição presidencial do próximo ano. Não esqueçam isso! Claro que, o fato vai encorpar o PSDB, no Acre.

Prefiro como médico

O governador Tião Viana enveredou pelo astral e está prevendo que o ex-presidente Lula será eleito em 2018, como o presidente mais votado do Brasil. Se baseia na pesquisa que dá Lula na liderança com 30% de aceitação. Mas esqueceu o principal: Lula tem 62% de rejeição e nem se sabe se será candidato, tem que combinar com a LAVA-JATO, onde é réu em cinco processos. E o número deve aumentar com a delação do Palocci. Trago a frase desta semana do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sobre pesquisa longe da eleição: “Pesquisa fora de época não é pesquisa. É projeção no vazio”. Prefiro mil vezes o Tião como médico de que como vidente.