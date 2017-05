Secretaria de Saúde do Estado do Acre diz estar zerando fila de cirurgias de joelho no HC

Da redação ac24horas - 04/05/2017 09:45:58

Uma equipe de profissionais do Hospital das Clínicas, em Rio Branco, iniciou mais um mutirão de cirurgias ortopédicas. Ao todo, até o sábado, dia 6, serão realizados 27 procedimentos cirúrgicos, sendo 15 para implantação de próteses e outros 12 de ligamento cruzado. Agora, segundo a Secretaria de Saúde do Acre, a fila de cirurgias de joelho foi zerada.

Para resolver a demanda de cirurgias desse tipo no estado, o governo fechou parceria com o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO), que passou a realizar os procedimentos no Hospital das Clínicas de Rio Branco, em pacientes que antes precisariam ser encaminhados via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o procedimento cirúrgico em outro estado.

A Secretaria destacou o procedimento recebido pelo aposentado Salviano da Silva, de 70 anos. O paciente não contou há quanto tempo esperava pela cirurgia, mas afirmou que sentia muitas dores. “Sei que se não fizer essa cirurgia vou terminar em uma cadeira de rodas. O que mais me deixa triste é não poder trabalhar”, afirmou.

Em média, casa prótese custa R$ 20 mil aos cofres públicos. Segunda a Secretaria de Saúde, o Hospital das Clínicas realizou 56 cirurgias para colocação desse tipo de prótese no ano passado, o que agora está viabilizando a finalização da fila de espera.