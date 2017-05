Governador Sebastião diz que Congresso Nacional vive uma “avacalhação” e com “fraco”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/05/2017 09:52:26

O governador Sebastião Viana disse na manhã desta quinta-feira, 04, que o Congresso Nacional brasileiro vive um momento de “avacalhação” por causa dos acordos não cumpridos e pela insistência em aprovar as reformas trabalhista e previdenciária que tiram direitos fundamentais dos trabalhadores. Ele também citou a invasão feita por agentes penitenciários à sala da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, ontem à noite.

“Há uma avacalhação no Congresso Nacional, infelizmente. O Congresso está em decomposição ética e fragilidade absoluta institucional. A sociedade brasileira merece uma democracia forte com seus poderes fortes e não com poderes fracos”, afirma.

A declaração do governador foi dada à imprensa durante solenidade de entrega de equipamentos à Secretaria de Educação, em frente ao Palácio Rio Branco.