Projeto de ex-senador do AC pode beneficiar clubes de futebol

Da redação ac24horas - 04/05/2017 07:14:17

Há anos fora do Senado, o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Aníbal Diniz, continua sendo lembrado por seus projetos que tramitam no Parlamento.

Nesta quarta-feira, 3, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) começou a analisar a proposta que permite que pessoas físicas e jurídicas deduzam do Imposto de Renda os valores gastos com doações para clubes de futebol das séries C e D do campeonato brasileiro.

A proposta já foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e, se passar pela CAE, pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. Os pequenos clubes enfrentam sérias dificuldades financeiras para se manter. Todos os clubes da série A do Campeonato Acreano seriam beneficiados.