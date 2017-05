Pecuaristas registram avanço histórico da raça Angus no Acre

Da redação ac24horas - 04/05/2017 07:23:36

Uma ação de abatedouros privados, o Programa Carne Angus está se expandindo ao Acre. Nesta quinta-feira,4, será realizado o primeiro abate de Angus na unidade JBS de Rio Branco. Serão abatidos 577 animais Angus. Apesar de ter caráter experimental, a experiência busca fomentar a raça na região, onde a criação de animais meio sangue vem se expandindo. De acordo com consultoria especializada em pecuária, os Estados do Acre e Rondônia possuem animais de qualidade diferenciada, com genética Angus, que atendem aos requisitos dos consumidores mais exigentes do Brasil.

O Programa Carne Angus foi criado em 2003 em parceria entre a Associação Brasileira de Angus e a indústria frigorífica. O líder pecuarista Assuero Veronez é um dos incentivadores da expansão da raça Angus no Acre.