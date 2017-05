Comissão do Sistema Penitenciário virá ao Acre averiguar presídios

Da redação ac24horas - 04/05/2017 07:16:12

O deputado Moisés Diniz anunciou nesta quarta-feira, 3, que a Comissão Especial dos Sistema Penitenciário da Câmara dos Deputados estará no Acre para apurar situações relacionadas ao sistema carcerário do Estado. “Assumi às 16h55 desta quarta-feira como titular da Comissão Especial do Sistema Penitenciário. Vamos realizar audiência pública no Acre, para ouvir nossos agentes penitenciários e socioeducativos, dirigentes da segurança pública e a sociedade civil”, disse Moisés.Não há data defnida para isso acontecer.

Apoiadores da ação apresentaram sugestões à comissão: “deputado, você também deveria ir no presídio aqui em Rio Branco para ver como vivem os presos. São 16 presos em um quarto de 3 por 2 (metros”, apontou Juliana Vieira, de Rio Branco.