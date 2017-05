Ministério nega pedido de prorrogação do seguro-defeso para vítimas de enchente em Cruzeiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 04/05/2017 21:20:28 Corresponde no Vale do Juruá

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento negou o pedido de prorrogação do seguro-defeso para pescadores atingidos pela enchente do Rio Juruá no começo deste ano. Em despacho endereçado à deputada federal Jessica Sales (PMDB), o diretor de Planejamento e Ordenamento da Pesca, Sami Pinheiro Moura, afirmou que o ofício endereçado à pasta foi submetido ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que deu parecer contrário à solicitação.

Na resposta, Moura afirma que o MMA entendeu que os efeitos da inundação decorrente da cheia do Juruá não foram suficientes para demonstrar que as espécies protegidas por lei estavam em estado de risco quanto à sua reprodução.

O documento observa ainda que as cheias dos rios Juruá, Tarauacá e Muru não têm potencial para afetar, de forma negativa, e a longo prazo, a riqueza e a diversidades dos recursos pesqueiros na região.

De acordo também com a resposta dada à deputada Jessica Sales, não teria havido tempo hábil para justificar, tecnicamente, e “com informações biológicas robustas”, a necessidade de prorrogação do defeso para os três municípios cujas prefeituras decretaram estado de emergência após as alagações.

O presidente da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul, vereador Elenildo da Pesca (PP), lamentou a decisão do governo federal.