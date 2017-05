Juruna envia comunicado à Câmara informando que retorna ao trabalhos na próxima terça-feira

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 04/05/2017 07:57:26

O vereador José Carlos Juruna (PSL) enviou comunicado à mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco informando que retorna aos trabalhos legislativos na próxima terça-feira, 09.

Juruna permaneceu foragido da Justiça do Acre por mais de um mês, mas nesta quarta-feira, 03, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, concedeu liminar dando direito ao parlamentar de se defender em liberdade dos processos contra ele no Judiciário do Estado. Juruna responde pelos crimes de tráfico de influência e corrupção ativa.

Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal deve votar pelo retorno do vereador durante a sessão.