Jorge anuncia investimentos de R$ 12 milhões da Vivo para o Acre

Da redação ac24horas - 04/05/2017 21:25:09

Os serviços de internet no estado do Acre serão ampliados graças a um acordo de cooperação que será celebrado entre a Vivo, principal operadora do estado, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e o governador do Acre, Tião Viana. A empresa vai fazer investimentos na ordem de R$ 12 milhões para atender não apenas Rio Branco como a maior parte dos municípios no estado.

“Isso vai trazer uma mudança substancial na qualidade da internet, na capacidade de transmissão de dados, na oferta de um melhor serviço de telefonia móvel e de internet em 17 municípios acreanos”, disse.

O anúncio foi feito da tribuna, no início da tarde desta quinta-feira, 4 de maio, pelo senador Jorge Viana (PT-AC). Ele celebrou os investimentos. “Anuncio aqui que vamos ter novos municípios com 4G a partir deste ano: Brasileia, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Senador Guiomard, Xapuri, Bujari e, claro, Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, disse. “Isso é muito importante. E vamos ter mais municípios com 3G: Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá”.

A capacidade de transmissão nos novos municípios com 4G deverá saltar de 30 MB para 300MB. O plano de trabalho e o montante dos investimentos foram informados ao senador durante reunião mantida no gabinete do parlamentar em Brasília nesta semana. Estiveram presentes representantes da empresa, entre eles o Diretor Presidente da Fundação Telefônica Vivo, Americo Mattar, e o Vice Presidente de Assuntos Corporativos e Comunicação, Gustavo Gachineiro, além do conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, Anibal Diniz, que garantiu o empenho pessoal do diretor presidente da agência, Juarez Quadros, nesse propósito de melhorar o serviço de telecomunicação no Acre.

Viana é o relator da revisão da política de banda larga na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. “Acho que, com isso, nós vamos fazer com que as outras operadoras possam dar o melhor tratamento, possam operar nos municípios com melhor qualidade, maior velocidade e fazer com que o cidadão acreano possa ser tratado com a atenção e o respeito devido”, comemorou.

Empreendedorismo e desenvolvimento social

Os investimentos da empresa Vivo no Acre incluem a ampliação das ações sociais executadas pela Fundação Telefônica no estado. De acordo com Viana, será feita uma parceria com o poder público para criação de um programa de estímulo à criação de empresas para jovens empreendedores. “Vamos buscar a parceria do Sebrae nesse sentido, além da prefeitura de Rio Branco e do governo”, esclareceu.

A entidade social da Vivo também ampliará o trabalho com as escolas e o serviço de saúde pública no estado, trabalhando com iniciativas de acesso à internet e telefonia. Viana disse que a alta conectividade da internet permitirá ligar escolas e informatizar estabelecimentos e equipamentos públicos, como postos de saúde.

“Vamos intensificar o trabalho com as escolas conectadas com a Fundação Telefônica, que já tem um embrião tanto na prefeitura como no governo”, explicou. O parlamentar ressaltou que será desenvolvido ainda um programa especial em Xapuri e em outros municípios, para criar oportunidades a jovens empreendedores. “O Programa Jovem Empreendedor, com as empresas startups, é uma das prioridades. Tenho conversado com o prefeito Marcus Alexandre e não tenho dúvida de que isso vai fazer com que Rio Branco, o Acre passe a ser uma referência também nessa área”.

O senador disse que, nas próximas semanas, vai se reunir com outros colegas de bancada, como os deputados Leo de Brito e Raimundo Angelim, ambos do PT, para discutirem outras iniciativas nessa área. Viana agradeceu Americo Mattar, presidente da Fundação Telefônica, e a Eduardo Navarro, presidente da Vivo no Brasil.