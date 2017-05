Governo cria comissão que vai organizar a Expoacre 2017

Da redação ac24horas - 04/05/2017 07:30:25

O Diário Oficial publica nesta quinta-feira, dia 04,relação com os membros da Comissão de Organização da Expoacre 2017, marcada para o mês de junho. O evento, que acontece anualmente no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, tem perdido público, mas ainda se mantém como a maior e praticamente a única feira de agronegócio do Acre.

Entre as instituições coordenadoras estão as secretarias da Casa Civil, Pequenos Negócios, de Turismo, Hospitalidade e Lazer, de Agropecuária e ainda de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar. O Gabinete do Governador também tem participação na gestão do evento.

Em 2016, a Expoacre garantiu negócios que chegaram À casa dos R$ 56 milhões, sendo o ilho acreano o destaque principal da feira. Mas a baixa foi bastante grandes, já que no ano anterior o lucro das empresas chegou a R$ 95 milhões.