Feira Beneficente de Cerâmica acontece no Mercado Velho

Da redação ac24horas - 04/05/2017 12:17:15

Com objetivo de arrecadar recursos para reforma do parquinho e da cozinha do Educandário Santa Margarida e para outras atividades socais, a Ação Rio Branco Amiga, coordenada pela primeira-dama do município, Gicélia Viana, realizará de 5 a 7 de maio (sexta a domingo), no Novo Mercado Velho, a 3ª Edição da Feira Beneficente de Cerâmica. Pelo menos duas mil peças estarão à venda e o mestre oleiro Chico Erádio ensinará os interessados a fabricar objetos de barro. A Feira vai funcionar das 8h às 20h.

Serão comercializadas diversas peças artesanais, como vasos, potes, cinzeiros e abajures, além de peças decorativas para toda a casa. Este ano, o evento contará com a participação de empreendimentos econômicos solidários: vinte e dois grupos de Jardinagem vão comercializar plantas ornamentais, cítricos e ervas medicinais no local. Comidas regionais e doces também estarão à venda.

Doações

Além da Feira, a Ação Rio Branco Amiga se mobiliza também em campanha de incentivo a doações por meio de transferência eletrônica diretamente para a conta do Educandário Santa Margarida (Banco do Brasil, Agência: 071-X; Conta Corrente: 11.4789-7; CNPJ: 04.003.224/0001-08). Gicélia Viana, cita que a expectativa é alcançar o maior volume de vendas possível, de modo a atingir a meta que é a reforma de parte do espaço interno do Educandário. “Queremos incentivar pessoas físicas e jurídicas a também colaborarem com a instituição”, destacou ela.

Fundado na década de 40, o Educandário Santa Margarida é uma instituição sem fins lucrativos que abriga crianças órfãs ou que precisaram ser afastadas da família e encaminhadas para adoção. A instituição se mantém com recursos de convênios com o poder públicos e doações da comunidade.