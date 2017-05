Escolas da zona rural de Cruzeiro do Sul continuam sem oferecer merenda aos alunos, denunciam pais

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 04/05/2017 12:36:06 Corresponde no Vale do Juruá

Os alunos das unidades de ensino da zona rural de Cruzeiro do Sul continuam sem receber merenda escolar. A denúncia foi reiterada na manhã desta quinta-feira, 4, por pais de alunos revoltados com a situação. O secretário de Educação e vice-prefeito do município, Zequinha Lima (PP), voltou a afirmar que houve atraso no processo de licitação para a compra de alimentos destinados a estudantes residentes fora do perímetro urbano.

Ele prometeu para a próxima terça ou quarta-feira a normalização da oferta de merenda para os alunos da área rural. Vinte dias atrás, a reportagem entrou em contato com Zequinha Lima para tratar sobre o mesmo assunto, e ele garantiu que a normalização no fornecimento de alimentação dos alunos se daria em 15 dias.

Na ocasião, o secretário de Educação do município não soube informar quantos estudantes de escolas rurais estavam sem merenda.

Marcha lenta

A ineficiência da gestão do atual prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) pode ser observada também quando o assunto é a remuneração dos cuidadores das escolas municipais de Cruzeiro do Sul. Eles não foram incluídos na folha de pagamento de abril. Por isso, este mês, só receberão o salário de maio. O valor retroativo, segundo Zequinha Lima, será pago em junho ou julho deste ano.

A prefeitura também não fez a distribuição dos kits escolares para crianças de baixa renda da zona urbana e rural. Mais uma vez, de acordo com o secretário de Educação – que falou ao programa Bom Dia Juruá desta quinta –, houve atraso na licitação destinada à aquisição de material escolar.