Embrapa é orgulho nacional, afirma deputado Flaviano Melo

Da redação ac24horas - 04/05/2017 10:40:12

Em discurso, o deputado Flaviano Melo (PMDB) felicitou, esta quarta-feira,3, em Brasília, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) pelo aniversário de 44 anos de fundação ocorrido na semana passada. Flaviano disse que a Empresa ajudou a colocar a agropecuária brasileira entre as mais modernas do planeta e uma das que mais respeitam o meio ambiente. “A Embrapa, hoje, supera barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso país”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, o trabalho da Embrapa ajudou a tirar o país da condição de importador de alimentos básicos para o posto de um dos maiores produtores e exportadores mundiais. ”A Empresa é símbolo da inovação tecnológica com vistas à geração de conhecimento para a agropecuária brasileira”. Para Flaviano, a Embrapa consolidou seu compromisso com a responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. “Por isto mesmo, foi alvo das mais diversas premiações”.

Apoio

O deputado acrescentou que, pelo prestígio que construiu em função do trabalho realizado, a Embrapa sempre contou com emendas parlamentares de sua autoria. “Por diversas vezes aloquei recursos para a Embrapa, na certeza que seriam altamente proveitosos para a agropecuária nacional, particularmente a do Acre”. E lembrou que, quando era senador, conseguiu , em 1997 como membro da Comissão Mista de Orçamento, a aprovação da liberação de crédito suplementar à Embrapa equivalente a 10% do Orçamento atual da Empresa. “Os brasileiros -e em especial o agronegócio -se rendem ao sucesso de uma empresa pública que orgulha todo o país”, concluiu.