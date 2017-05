Contra queimadas, emergência ambiental já está valendo no Acre

Da redação ac24horas - 04/05/2017 07:19:09

O Ministério do Meio Ambiente publicou no começo de março o calendário de emergência ambiental contra queimadas para este ano de 2017. E neste mês de maio, a emergência começa a valer para todo o Estado do Acre e outras 14 regiões de vários Estados. O objetivo da emergência ambiental é preparar estados e municípios para os diversos períodos de queimadas registrados em unidades de conservação.

A ação inclui, ainda, estratégias como a contratação de brigadistas por parte do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra as unidades de conservação federais, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que mantém o Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestas (PrevFogo).

O calendário pode ser acessado no portal do MMA: www.mma.gov.br.