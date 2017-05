Ator global tenta explicar sumiço de Marina Silva

Da redação ac24horas - 04/05/2017 12:20:56

O colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, vem questionando as poucas aparições públicas da porta-voz da Rede Solidariedade, Marina Silva, e nesta quinta-feira, 4, depois de comparar a acreana ao cantor Belchior, “que volta e meia sumia”, o jornalista divulgou explicação do ator Marcos Palmeiras sobre os desaparecimentos da ex-ministra de Lula. “As pessoas sempre perguntam por Marina. Ela segue a vida lutando para fortalecer a Rede e se manifestando pelas redes sociais. Perguntam por ela, mas não a procuram para ouvi-la. Sempre que procurada, ela se coloca! Agora, achar que ela vai ficar correndo atrás da notícia é não conhecê-la! Ela é totalmente acessível e tem muito a nos mostrar com seu pensamento inquieto e moderno. Eu não estou autorizado a falar por ela, mas a admiro e a conheço bem”.