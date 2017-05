Vereadora Lene Petecão (PSD) é chamada de “gasguita” e fica brava

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/05/2017 13:21:28

A vereadora Lene Petecão, do PSD, fez um desabafo na tribuna da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 03. Disse que não se preocupa em ser chamada de “gasguita” por seus pares e que não é vereadora para mostrar beleza e viver desfilando pelos corredores da Casa. “Não tenho mais corpo e nem mais beleza”, disse ela, que ainda completou: “Sou onça, não me venha com mimimi. Vocês são meus colegas, não são meus amigos, não. Gasguita ou não vão ter que me engolir”, disparou.

O discurso de Lene arrancou risos de alguns vereadores, que disseram não entender o desabafo da vereadora.

Lene foi chamada de “gasguita” pelo líder do PT na Casa, Rodrigo Forneck, que justificou: “ela é gasguita no sentido de cobrar, de ser ativa”. Quem também brincou com o tom de voz da parlamentar foi o vereador Artêmio Costa (PSB).