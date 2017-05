Terremoto no Peru de magnitude 5.3 é sentido em cidades do Acre

Da redação ac24horas - 03/05/2017 22:16:59

Um terremoto de 5.3 graus de magnitude na escala Richter ocorreu no Peru na noite desta quarta-feira (3), a 34 km a sudeste de Pucallpa e foi sentido em cidades do interior do Acre. O evento ocorreu a 149 km de profundidade.

Relatos de internautas dão conta que o terremoto foi sentido com maior intensidade no município de Cruzeiro do Sul, na segunda maior cidade do Acre. Populares relatam ainda que a terra tremeu no município de Marechal Thaumaturgo.