Taxistas do Alto Acre prometem grande protesto em Rio Branco

03/05/2017 11:16:28

Os motoristas de táxi-lotação da região do Alto Acre, que envolve os municípios de Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, ainda não se acertaram com a Agência Estadual Reguladora de Serviços Públicos (Ageac) e, por conta disso, uma nova manifestação está marcada para ocorrer no centro de Rio Branco para a manhã desta quinta-feira (4).

Segundo os taxistas, a situação continua tensa e, aparentemente sem solução à vista, pois a Ageac vem agindo de forma truculenta e sem espaço para a negociação, inclusive apreendendo os carros dos profissionais do volante.

A expectativa dos proprietários dos táxi-lotação é chegar ao centro da cidade de Rio Branco com ao menos 200 veículos e fazer um grade protesto. Os manifestantes disseram que vão em busca do apoio dos deputados estaduais para poderem trabalhar em paz.