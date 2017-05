Suspeito de assassinar jovem no sábado é preso em Rio Branco

Da redação ac24horas - 03/05/2017 11:21:25

Romário Miranda, suspeito de ter matado no último sábado, dia 29, o jovem Alisson Santos, no bairro Tancredo Neves, se entregou à polícia na manha desta quarta-feira, 03. Ele estava acompanhado de um advogado e se entregou na Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Segundo o delegado Remulo Diniz, que investiga o caso, a motivação para o crime teria sido um furto que Alisson realizou na empresa do pai do suspeito. A vítima tinha 25 anos e foi morto no meio da rua.

Usando uma arma, Romário disparou contra a cabeça da vítima e logo depois fugiu. Ambos estava numa casa noturna no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. Romário vai responder por homicídio.