Secretária polemiza ao dizer que aeroporto de Rio Branco será o mais bonito do Brasil

Da redação ac24horas - 03/05/2017 12:16:46

A secretária de Turismo do Acre, Rachel Moreira, sofreu críticas depois de tuitar que “teremos o aeroporto mais bonito do Brasil” ao comentar a visita que o governador Sebastião Viana fez ao aeroporto da capital nesta quarta-feira, 3.

“Bonito seria se o valor absurdo do transporte aéreo fosse algo acessível a todos”, disse a leitora Patrícia Lima.

O ex-secretário de Educação de Rio Branco, Moacir Fecury, fez piada: ‘No acreanês. Podemos dzer que o aeroporto é marrom (marromenos)”.

Já o jovem Adeilson Lopes concorda com a secretária mas, evitando exageros, quer maior funcionalidade no equipamento. “Tá ficando bonito, fora o exagero da secretária. Agora, falta funcionar: comida de verdade (faz tempo que não há), internet (não tem)…e o mais importante: voos, bons e baratos, para o Brasil e, no mínimo, para o Peru. Passo sempre por ai, indo para Manaus. É uma vergonha que para voar de RBR-MAO as pessoas tenham que ir para Brasília e até mesmo São Paulo, em voos nos horários mais absurdos possíveis. Eu preferiria mil vezes um aeroporto feinho, mas que funcionasse no que mais importa: voos”, disse o rapaz.