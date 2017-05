Procurador Celso Jerônimo, do MPE, sofre AVC; quadro de saúde é estável e médicos descartam cirurgia

Da redação ac24horas - 03/05/2017 18:14:26



O procurador Celso Jerônimo de Souza, do Ministério Público Estadual, sofreu um AVC nesta terça-feira, 02, e foi internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco. Ele estava em seu local de trabalho, na sede da Procuradora Geral de Justiça do Estado, quando começou a passar mal, com fortes dores de cabeça, e teve o Acidente Vascular Cerebral.

O procurador foi submetido a uma angiografia, sob a responsabilidade dos profissionais da clínica Hemocardio. Informações dão conta que o exame não identificou a existência de aneurisma, tampouco qualquer outra lesão grave no sistema vascular cerebral. Há, entretanto, a ocorrência de uma trombose cerebral. No momento está descartada a necessidade de procedimento cirúrgico.

O quadro de saúde de Celso Jerônimo ainda inspira cuidados, mas não evidencia qualquer risco à sua vida.

O procurador continuará sedado por cerca de doze horas, a partir de quando se iniciará o que, no jargão médico, se denomina “desmame”, com retirada gradual dos aparelhos e da medicação até então ministrada para, após sair da sedação, poder se avaliar o seu quadro neurológico e, então, definir o tratamento adequado, inclusive a necessidade e conveniência de sua transferência para outro centro.