PRF reúne-se com Major Rocha para mostrar situação do órgão: falta tudo

Da redação ac24horas - 03/05/2017 06:46:48

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado do Acre, inspetor Newton Cunha, reuniu-se com deputado federal Major Rocha (PSDB) na manhã desta terça-feira (2) para expor a situação atual em que vive o órgão. Mesmo com todos os problemas, o inspetor mostrou os avanços obtidos e, em resposta, recebeu o apoio do deputado. A reunião faz parte da estratégia da PRF em estreitar relações com os demais setores públicos, notadamente o Legislativo.

Conforme relatou o inspetor, a situação hoje é uma grave falta de pessoal, pois com a criação da superintendência não houve a disponibilização de gente para gerir as novas responsabilidades, sejam em termos de servidores administrativos ou mesmo em policiais para o serviço de patrulhamento.

Newton revelou que mesmo com uma redução de 30 policiais, os quais tiveram de assumir funções burocráticas na nova estrutura administrativa, ainda assim o ano de 2016 mostrou redução nos acidentes e aumento nas apreensões de cocaína.

Mas a situação é grave, pois com a necessidade de imobilizar um número tão alto de servidores na administração, a PRF teve de fechar os postos de Sena Madureira e da Tucandeira, ambos na BR 364.

Na atual conjuntura, seriam necessárias três delegacias (Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul), com pelo postos fixos em Assis Brasil, Tucandeira, Boca do Acre, Sena Madureira e outro na região do Juruá de forma a atender as demandas das duas principais rodovias estuduais (BR 364 e 317), além de manter os postos já existentes (Rio Branco, Xapuri).

Para atender a estas necessidades, o inspetor Newton destacou os seguintes pontos: Concurso regional com 200 para o Acre; regulamentação do Adicional de Fronteira; Convocação dos servidores administrativos já aprovado; Reforma, ampliação dos postos de fiscalização; aquisição de viaturas novas e; construção da nova Sede, cujo projeto já está concluído.

Rocha se coloca à disposição para ajudar

O deputado federal Major Rocha (PSDB) ressaltou inicialmente ter ciência dos problemas enfrentados pela PRF, pois atuou por 20 anos no setor de segurança estadual, do qual somente se afastou para atuar no parlamento: “Eu sei o que significa ser polícia, principalmente no Acre, pois vivi isso na pele, inclusive atuando como comandante de unidades”.

Rocha se comprometeu em buscar apoiar a implantação das três delegacias da PRF no Estado, todas devidamente instaladas em local próprio e com o respectivo equipamento necessário. “Vou me empenhar também em lutar por estas 200 vagas em concurso regionalizado, de forma a termos policiais fixados na região”, destacou.

O deputado destacou ainda a importância do trabalho da PRF no Estado, mesmo reconhecendo as dificuldades momentâneas e garantiu também que vai se encontrar com a direção nacional do órgão, conforme convite transmitido pelo inspetor Newton.