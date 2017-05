Presidente da Câmara diz que agiu de acordo com o Regimento Interno da Casa em relação a Juruna

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/05/2017 13:41:57

O presidente da Câmara de Vereadores, Manuel Marcos, do PRB, disse nesta quarta-feira, 03, após receber a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, que concede ao vereador Juruna direito de responder processos judiciais em liberdade, que agiu de acordo com o Regimento Interno da Casa.

“Nós cumprimos o Regimento Interno dessa Casa. Como é que estaria nossa cabeça hoje aqui se nós tivéssemos cassado o vereador Juruna. Esses dias eu sempre dormi tranquilo. Porque eu tinha certeza que eu estava cumprindo o Regimento Intero. Eu faria isso com qualquer um de vocês aqui”, lembrou Manuel Marcos.

Atualmente, Juruna está afastado das atividades na Câmara por 120 dias, sem ônus. O parlamentar é acusado de crimes como tráfico de influência e peculato.