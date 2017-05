Populares encontram feto em decomposição no bairro Santa Inês

Da redação ac24horas - 03/05/2017 23:42:01

Um grupo de moradores da Rua Santa Inês, que fica no bairro de mesmo nome, no 2º Distrito de Rio Branco, tomaram um susto ao encontrar um feto dentro de um saco de lixo. A quantidade de urubus ao lado do saco, pela noite, chamou a atenção dos moradores da comunidade periférica da Capital.

Segundo apurou ac24horas, o feto apresentava ter cerca de cinco meses de desenvolvimento, mais ou menos 30 centímetros. Os moradores ficaram de fato assustados ao perceber que se tratava na verdade de um bebê morto antes mesmo do parto. Ainda não se sabe quem é a mãe do feto.

Após perceberem o corpo estranho na sacola, os moradores chamaram a polícia que, sem demora, acionou o Instituto Médico Legal. O feto foi levado para a sede do órgão, onde passará por avaliação. O caso também foi registrado na delegacia da 2º regional.