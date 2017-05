Polícia encontra corpo de jovem de 29 anos em decomposição em Feijó

Da redação ac24horas - 03/05/2017 08:59:58

A polícia militar informou que encontrou o corpo de Benedito Oliveira Pinto, de 29 anos, já em estado de decomposição, no Ramal Campo Ozirande, em Feijó, no interior do Acre. A informação sobre o caso foi repassada pelos moradores da região, que estavam reclamando do odor que corria pela comunidade.

Segundo a polícia, o corpo do jovem estava com várias perfurações de faca e ainda com marcas de que havia sido degolado. Ainda não há pistas sobre o responsável pelo crime, mas o caso está sob investigação da delegacia da cidade.

Segundo a família da vítima, Benedito passou todo a segunda-feira, dia 1º bebendo, e depois não apareceu mais. Ele teria, antes de sumir, pedido R$ 10,00 a uma das tias, e sem conseguir, saiu em rumo ignorado. A família acredita que o rapaz queria pagar um dívida com traficantes. As informações são do site Giro Feijó.