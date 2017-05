Mulher morre de overdose dentro de motel, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 03/05/2017 18:06:50

A informação de momento é que na tarde desta quarta-feira (03), uma mulher morreu após entrar em um motel localizado no segundo distrito de Rio Branco, acompanhada do parceiro. De acordo com a Policia Militar, o casal estaria consumindo crack dentro de um dos quartos e a mulher teria tido uma overdose.

A perícia esteve no local e o corpo foi removido para exames no Instituto Médico Legal (IML). A mulher foi identificada como Marilza Romualdo Vieira, de 57 anos.

O homem foi encaminhado à Delegacia para prestar os devidos esclarecimentos