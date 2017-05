Luiz Gonzaga denuncia abandono da obra do complexo do peixe do Vale do Juruá; petista contesta

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 03/05/2017 12:11:36

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou na manhã desta quarta-feira (3), o abandono da obra Complexo do Peixe do Vale do Juruá pelo governo do Acre. O tucano ironizou o discurso de Jonas Lima (PT) que enalteceu o setor produtivo do Estado e informou que a obra iniciada em 2012, com previsão para conclusão em sete meses, financiada pelo BNDES esta inacabada e abandonada.

“A pérola do dia de hoje é a manifestação do deputado Jonas lima, de dizer que o governador tem o olho mágico. Com um simples olhar, ele vai resolver os problemas dos moradores do rio Moa, mas o que se tem se visto deste governo é só propaganda. Foram ao Vale do Juruá e disseram que iriam transformar a região num grande polo exportar de peixe, mas nada aconteceu”, diz Gonzaga.

Segundo o deputado tucano, em agosto de 2012, o governo do PT iniciou a obra do frigorífico de Cruzeiro do Sul, “estamos em 2017, mas até hoje não foi concluído. Diziam que em cinquenta minutos de Cruzeiro do Sul a Lima, o peixe iria todo pra lá. É só conversa e estou provando isso. Quantos investimentos nós já vimos com propaganda em tudo quanto é canto. É só conversa”, enfatiza.

Jonas Lima retruca Gonzaga

O deputado Jonas Lima (PT) retrucou Luiz Gonzaga. “Aqueles que choram com dor de cotovelo estão com ciúmes. O nobre deputado tem residência no Juruá, mas em nenhum momento chama atenção dos prefeitos que ajudou a eleger. Ele não olha para as ruas onde anda. Os urubus tomando conta dos mercados. Será que ele não enxerga com estes óculos que usa. A oposição defendem apenas um projeto pessoal”, dispara o petista.