ID Jovem: parceria inicia programa de viagem e cultura

Da redação ac24horas - 03/05/2017 15:47:35

A parceria entre o Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco está permitindo a implantação do programa ID Jovem, criado e implementado pela ex-presidente Dilma Rousseff para atender Jovens de 15 a 29 anos e que sejam beneficiários do Bolsa Família ou estejam sob contrato do Fundo de Financiamento Estudantial (FIES) ou do Programa Universidade Para Todos (PROUNI), todos criados pelo ex-presidente Lula. De posse do Número de Inscrição Social (NIS) o interessado poderá em breve acessar o ID Jovem. O Número de Identificação Social (NIS), contendo 11 dígitos, é a “chave” para acessar o site e o aplicativo e emiti-la.

O programa ainda será lançado oficialmente em Rio Branco em data a ser marcada e foi apresentado nesta quarta-feira, 3, em reunião entre as secretárias municipais de Cidadania e Assistência Social e da Juventude, respectivamente Dôra Araújo e Temilys Silva; o vereador Rodrigo Forneck, cujo gabinete fará a articulação entre os entes administrativos e segmentos envolvimentos, e o assessor especial da Juventude do governo do Estado, Weverton Matias. Técnicos do Município e do Estado acompanharam o encontro ocorrido na sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS). “Temos cerca de 40 mil jovens que podem acessar o programa em Rio Branco”, disse Dôra Araújo. Os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) são a porta de entrada dos beneficiários ao ID Jovem. “É um programa que vai beneficiar muito dos nossos jovens”, completou Temilys Silva.

Em todo o Estado, segundo Matias, o ID Jovem poderá atender até 113 mil pessoas. Com o programa ID Jovem o beneficiário poderá viajar gratuitamente de um estado a outro do Brasil e acessar atividades culturais. Por meio do cadastro, eles ainda podem assistir a shows, espetáculos e eventos esportivos pagando meia entrada.

Para usar a identidade não é preciso imprimi-la. Basta apresentar a imagem do cartão na tela do celular no momento da aquisição do bilhete ou ingresso, acompanhada de documentação oficial com foto. Conforme foi apresentado no encontro na SEMCAS, o funcionamento da meia-entrada artística-cultural e esportiva é semelhante ao já conhecido da Carteira de Identificação Estudantil. Para usar o benefício, basta apresentar a ID Jovem no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento, acompanhada sempre de documento oficial com foto.

Essa possibilidade vai permitir que jovens de baixa renda que não estudam também paguem meia entrada em diversos eventos. A operacionalidade do beneficio está sendo delineada. O beneficiário deve apresentar a ID Jovem e a carteira de identidade no momento em que solicitar o bilhete, o que é feito dentro de uma série de regras. Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas também poderão acessar o benefício. “Em Rio Branco temos 600 jovens em socioeducação que podem ser atendidos”, disse Dôra Araújo.