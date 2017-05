Filme de tribo acreana ganha prêmio nos EUA e está em festival na Albânia

Da redação ac24horas - 03/05/2017 08:50:52

O filme Os Huni Kuin –Os Últimos Guardiões, dirigido pelo cineasta Danilo Arenas, retrata a realidade da região do Rio Envira, no Acre, e fala sobre a luta da tribo kaxinawá pela preservação da mata. Produzido pela produtora paulistana La Casa de La Madre, o documentário foi o escolhido para representar o Brasil na Albânia, onde será exibido entre os dias 21 e 27 de maio. De acordo com informações de portais especializados em eventos de cinema, o curta que apresenta cenas reais de desmatamento e mostra o dia a dia dos índios de forma emocionante, e recebeu nos Estados Unidos o prêmio de melhor documentário na categoria Award of Excellence, no festival Impact Docs Awards.