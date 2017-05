Na Câmara, Diretor da Emurb ouve de vereador: “sou seu fã”

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 03/05/2017 09:55:51

O diretor-presidente da Emurb, Edson Viana, participa agora da sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Em um primeiro momento, ele dá explicações sobre os trabalhos na Empresa Municipal de Urbanização após o rombo de R$ 38 milhões ocasionados pela administração passada no órgão, que resultou inclusive na prisão de um ex-diretor.

Logo no início da sessão, o vereador Emerson Jarude, do PSL, disse que é “fã” de Edson. Para ele, o gestor está “recuperando a credibilidade” da Emurb. Já na tribuna, Edson respondeu que fica “lisonjeado com os elogios”.