Em novo vídeo, supostos membros de facções criminosas ameaçam policiais do Acre

Da redação ac24horas - 03/05/2017 11:10:57

Circula nas redes sociais um vídeo em que dois supostos membros de organizações criminosas que atuam no Acre fazem uma série de ameaças a policiais militares, citando inclusive o nome de alguns, sob a alegação de que eles estariam “espancando” alguns “irmãos” dos personagens do vídeo.

O que chama a atenção é que no vídeo, um dos homens, com o rosto coberto, utiliza uma faca e a aproxima do pescoço, simulando o que poderia acontecer com os policiais. “Está ocorrendo dentro e fora do sistema (…) esses policiais que andam espancando nossos irmãos, não vamos custar muito para acontecer um fim trágico com eles”, diz um dos criminosos.

Segundo depois, o rapaz que segura uma faca, avisa que vai “pegar” um dos policiais citados, alertando: “melhor vocês ficarem só na ‘moralzinha’, fazer só o papel de vocês, bando de safados fuleiros”, afirma o rapaz, em vídeo, ao completar: “Vamos fazer o bagulho acontecer (…) pode crer que é”, finaliza.

Segundo a Secretaria de Polícia Civil, o vídeo já está sendo avaliado pelo Departamento de Inteligência do órgão e as investigações estão em campo, com agentes envolvidos. Segundo a instituição policial, os criminosos podem ser identificados e detidos a qualquer momento.